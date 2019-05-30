Обувь для сцены и танца Туфли Модель 350 женские разм.39 на джазовочной подошве,обтяжной каблук высотой 2-5см

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обувь для сцены и танца Туфли Модель 350 женские разм.39 на джазовочной подошве,обтяжной каблук высотой 2-5см- Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической