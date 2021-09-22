Кресло для руководителя Атлант натуральная кожа бежевый 117х67х50СМ мультиблок крестовина и подлокотники металл хром

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Атлант натуральная кожа бежевый 117х67х50СМ мультиблок крестовина и подлокотники металл хром- Мебель для офисов и предприятий торговли