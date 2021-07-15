Обслуживание шлейфа с пожарными охранными извещателями ИП104-1 (ИПТ), ИП104-2 (ИПЛ), ДТЛ одноразового действия Регламент 2 фольга алюминиевая
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 116,55₽
Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 53,93₽
Технический мониторинг и техническое обслуживание средств систем автоматической передачи сообщений о пожаре и неисправностях систем пожарной сигнализации на пульт дежурно-диспетчерской службы МЧС
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 1500₽
Техническое обслуживание системы контроля доступа, охранной сигнализации и системы видеонаблюдения
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 17430₽
Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 2 за первый шлейф
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 1094,14₽
Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 1 за каждый последующий шлейф
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 60,17₽
Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 Регламент 2
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Не указана
Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов Регламент 2
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 147,08₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов - техническое обслуживание тревожной кнопки (работы производятся ежемесячно)
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 33300₽
Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей 2 раза в год
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 147,08₽
Обслуживание шлейфа с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 40,78₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 48000₽