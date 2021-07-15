Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 1 за каждый последующий шлейф

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 1 за каждый последующий шлейф- Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации