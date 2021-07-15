Обслуживание шлейфа с пожарными охранными извещателями ИП104-1 (ИПТ), ИП104-2 (ИПЛ), ДТЛ одноразового действия Регламент 2 фольга алюминиевая Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 116,55 ₽ В корзину

Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 53,93 ₽ В корзину

Технический мониторинг и техническое обслуживание средств систем автоматической передачи сообщений о пожаре и неисправностях систем пожарной сигнализации на пульт дежурно-диспетчерской службы МЧС Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 1500 ₽ В корзину

Техническое обслуживание системы контроля доступа, охранной сигнализации и системы видеонаблюдения Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 17430 ₽ В корзину

Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 2 за первый шлейф Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 1094,14 ₽ В корзину

Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 1 за каждый последующий шлейф Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 60,17 ₽ В корзину

Обслуживание шлейфа с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-6М, РИД-1, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1, Аметист, ДПИД, ДИП-1, КИ-1 Регламент 2 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации Не указана В корзину

Обслуживание устройств сигнальных световых всех типов Регламент 2 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 147,08 ₽ В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов - техническое обслуживание тревожной кнопки (работы производятся ежемесячно) Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 33300 ₽ В корзину

Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей 2 раза в год Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 147,08 ₽ В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 48000 ₽ В корзину