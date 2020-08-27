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    Главная / Торговый портал / Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода / Калькулятор настольный Casio GR-12 12-разрядный черный 155х209х35ММ 18 функций пластик двойное питание
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Калькулятор настольный Casio GR-12 12-разрядный черный 155х209х35ММ 18 функций пластик двойное питание

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Калькулятор настольный Casio GR-12 12-разрядный черный 155х209х35ММ 18 функций пластик двойное питание- Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
    19
    Калькулятор настольный Casio GR-12 12-разрядный черный 155х209х35ММ 18 функций пластик двойное питание

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    Цена
    от 199,92
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      637,10
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      764,53
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      764,53c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      624,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      749,7
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Расчет процентов да; Тип питания двойное; Пересчет курсов валют нет; Цвет черный; Разрядность дисплея 12; Гарантийный срок 0 мес; Размер изделия 155x209x34.7 мм; Вес изделия 0.225 кг; Тип размера полноразмерный; Вычисление квадратного корня да; Модель GR-12; Вычисление налога нет; Коррекция вычислений да; Страна происхождения Филиппины; Тип применения для бухгалтеров; Металлическая панель нет; Артикул 394704
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      749,7c НДС
    • ООО "АЛЬФАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      650c НДС
    • БУЧИН ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      650c НДС
    • ООО "КАНЦПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      650c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      650c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      650c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      650c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      650c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      650c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      650
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      650c НДС
    • ООО "КАНЦЕРНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      456,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      538,46
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Настольный калькулятор с большим 12-разрядным ЖК-дисплеем, наценкой, двойным питанием, коррекцией ввода и двойной памятью.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      538,46c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      400,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      473
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      473c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      390
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      468
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      468c НДС
    • ООО "ИНТЕГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      334,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      401,28
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      401,28c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      166,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      199,92
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Схема вложения 12; Глубина закладки бумаги 60 мм; Тип и размер скоб для степлера 24/6, 26/6; Виды сшивания степлером закрытый/открытый; Цвет синий; Количество пробиваемых листов 20 лист; Гарантийный срок 0 мес; Размер изделия 131x58x38 мм; Материал корпуса металл/пластик; Особенности 0; Наличие антистеплера нет; Страна происхождения Китай; Наличие скоб в комплекте нет; Наличие технологий, облегчающих усилия при сшивании нет; Артикул 374725
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      199,92c НДС
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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