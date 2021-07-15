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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации / Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 2- Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
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    Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 2

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    Цена
    от 964,9
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СИСТЕМСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      817,71
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      964,9
      Спецификация
      Производство электромонтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      964,9c НДС

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