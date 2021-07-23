Ремонт кровли главного входа 62М2 разборка покрытий кровель из рулонных материалов и гравия; разборка стяжек цементных; устройство гидроизоляции бетонных поверхностей типа "Пенетрон"; устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 40ММ; устройство кровель плоских (Технониколь); смена мелких покрытий из листовой стали - 42М2; монтаж кровли из сотового поликарбоната - 8.5М2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ремонт кровли главного входа 62М2 разборка покрытий кровель из рулонных материалов и гравия; разборка стяжек цементных; устройство гидроизоляции бетонных поверхностей типа "Пенетрон"; устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 40ММ; устройство кровель плоских (Технониколь); смена мелких покрытий из листовой стали - 42М2; монтаж кровли из сотового поликарбоната - 8.5М2- Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений