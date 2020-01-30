Сумка натуральная из джута Ручки – из хлопковой тесьмы, обшитой вокруг джутовой веревки, цвета натурального джута, длина ручек ― 36 см. Нанесение логотипа методом шелкографии или термотрансфером. 34*43*19см, материал ламинированный внутри

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сумка натуральная из джута Ручки – из хлопковой тесьмы, обшитой вокруг джутовой веревки, цвета натурального джута, длина ручек ― 36 см. Нанесение логотипа методом шелкографии или термотрансфером. 34*43*19см, материал ламинированный внутри- Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона