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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями / Влагомаслоотделитель пневматический барабанных пневмотормозов КАМАЗ в сборе, корпус-алюминиевый сплав 14.3512010-11
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Влагомаслоотделитель пневматический барабанных пневмотормозов КАМАЗ в сборе, корпус-алюминиевый сплав 14.3512010-11

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Влагомаслоотделитель пневматический барабанных пневмотормозов КАМАЗ в сборе, корпус-алюминиевый сплав 14.3512010-11- Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
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    Влагомаслоотделитель пневматический барабанных пневмотормозов КАМАЗ в сборе, корпус-алюминиевый сплав 14.3512010-11

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    Цена
    от 4858,58
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "АСС-Лидер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4117,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4858,58
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4858,58c НДС

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