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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол рабочий для руководителя прямой Born ЛДСП ЛДСП 1700х800х750ММ венге
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол рабочий для руководителя прямой Born ЛДСП ЛДСП 1700х800х750ММ венге

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий для руководителя прямой Born ЛДСП ЛДСП 1700х800х750ММ венге- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол рабочий для руководителя прямой Born ЛДСП ЛДСП 1700х800х750ММ венге

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    Цена
    от 17327,55
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14439,62
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17327,55
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      17327,55c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТД ОФИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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