Вкладыш коренной (комплект) коленчатого вала КАМАЗ состоит из 10-и полуколец (сплав стали с алюминием) 740.60Д-1000102

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