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    Главная / Торговый портал / Приборы бытовые / Паяльник электрический непрерывного нагрева ЭПСН-65/220 со сменным паяльным стержнем ГОСТ 7219-83
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Паяльник электрический непрерывного нагрева ЭПСН-65/220 со сменным паяльным стержнем ГОСТ 7219-83

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Паяльник электрический непрерывного нагрева ЭПСН-65/220 со сменным паяльным стержнем ГОСТ 7219-83- Приборы бытовые
    22
    Паяльник электрический непрерывного нагрева ЭПСН-65/220 со сменным паяльным стержнем ГОСТ 7219-83

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    Цена
    от 221,84
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      188
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      221,84
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      221,84c НДС

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