Паяльник электрический непрерывного нагрева ЭПСН-65/220 со сменным паяльным стержнем ГОСТ 7219-83

Предохранитель высоковольтный ETI VVT-D 6/12КВ 40А 292х53 мм 423601
Предохранители высоковольтные
Не указана
Реле тока тепловое навесное РТТ-211П 16А
Реле электротепловые токовые
Не указана
Указатель высокого напряжения комбинированный, исполнение 1 УВНК-10Б 6-10КВ -35..+45ГРАД ЦЕЛЬС с курсовым фонарем VONATEX ТУ РБ 00039098.115–97
Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)
от 13758,72₽
Патрон зажимной для кольцевых пил > 102 Tonisco B30
Оборудование электрическое осветительное
от 23756,26₽
Кабель монтажный ККЗ МК ВЭмКВ(г) 6х2х1.2м ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 6х2 1.2ММ2
Кабели монтажные
Не указана
Кабель монтажный ККЗ МК ЭВКВнг(А)-ХЛ(г) 13х(2х1.0м)э ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 13х2 1ММ2
Кабели монтажные
Не указана
Кабель монтажный ККЗ МК ЭВКоВ-ХЛ 4х(2х0.75)э ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 4х2 0.75ММ2
Кабели монтажные
Не указана
Кабель управления КПСВВнг-LS 1х2х0,5
Кабели управления
от 14,22₽
Лампа энергосберегающая КЛЛ TDM КЛЛ-FSТ2-11 Вт-4000 К-Е14 11ВТ 220В E14 4000K 40х93ММ SQ0323-0057
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Провод (кабель) от телефонной трубки к аппарату 44842 0.6М Hama
Провода и кабели связи полевые
от 280₽
Конденсатор оксидно-полупроводниковые танталовые герметизированные полярные постоянной ёмкости К52-2 25В 30 мкФ от -60 до +155ГРАД ЦЕЛЬС 13,5x9,5 5.5Г для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов 20ПРОЦ ОЖ0.464.049ТУ АО "НЗР "Оксид" Россия
Конденсаторы постоянной емкости прочие
Не указана
Кабель монтажный ККЗ МК ВЭалВнг(А)-LS(г) 1х2х4 ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 1х2 4ММ2
Кабели монтажные
Не указана