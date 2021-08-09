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    Главная / Торговый портал / Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки / Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76- Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    58
    Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76

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    Цена
    от 1193
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      21931-76
      Минимальная партия
      0
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