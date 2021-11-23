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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Барабан передачи изображений HP CB385A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 35000 страниц голубой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Барабан передачи изображений HP CB385A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 35000 страниц голубой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан передачи изображений HP CB385A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 35000 страниц голубой- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    13
    Барабан передачи изображений HP CB385A для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 35000 страниц голубой

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 13045
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      20.0
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      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ВИЗИТ ПК"
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      Минимальная партия
      1000
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    • ООО "ПСП-ЮГРА"
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      Цена без НДС, руб.
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27150,66
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      27150,66c НДС
    • ООО "ПРАЙМ ГРУП"
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      23009,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27150,66
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      27150,66c НДС
    • ООО "ПОЛИГРАФИКА"
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      Цена без НДС, руб.
      22500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27000
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      27000c НДС
    • ООО "СПАРТА"
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      25206
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      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      25206c НДС
    • ООО "ПРАЙМ"
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      Цена без НДС, руб.
      21005
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25206
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25206c НДС
    • ООО "КИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24600
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      24600c НДС
    • ООО «ВАТТ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19152,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      22600
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      22600c НДС
    • ООО "Ди Трейд"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17427,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20565
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      20565c НДС
    • ЗАО "Современные технологии"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17263,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20371
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      20371c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ "АРМИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16965
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20358
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20358c НДС
    • ООО "ТЕХНОЛОГИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16805
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20166
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20166c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16446,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19736
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      19736c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "СУПЕРВЭЙВ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16594
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19580,92
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
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      Минимальная партия
      1000
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      Ленинградская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Тюменская область, Красноярский край, Краснодарский край, Ростовская область, Ивановская область, Республика Татарстан (Татарстан), Чувашская Республика - Чувашия, Новгородская область, Псковская область, Пермский край, Республика Саха (Якутия), Республика Карелия, Мурманская область, Архангельская область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Ставропольский край, Свердловская область, Челябинская область
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    • ИП КОНЬКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
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      18967
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      18967
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
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      18967c НДС
    • ООО "ПРАЙМ"
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
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    • ООО "КВЕРТИ"
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      15828,81
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18678
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18422,51
      Спецификация
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      Цена без НДС, руб.
      15349
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      18111,82
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      18111,82c НДС
    • АО "ТЕХНОСЕРВИС"
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      Цена без НДС, руб.
      14915,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17600
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      17600c НДС
    • ООО "НИКА ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14915,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17600
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14847,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17520
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      17520c НДС
    • ООО "М-ПРОЕКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      14130
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16956
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      16956c НДС
    • ООО "Промсоюз-Инвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14322,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16900
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Республика Татарстан (Татарстан), Краснодарский край, Сахалинская область, Московская область, Волгоградская область
      Подробнее
      16900c НДС
    • ООО "ГУМИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14250
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16815
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      16815c НДС
    • ООО "АЙТИ ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13983,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16500
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      16500c НДС
    • ООО "ГРАНДТЕЛЕКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15900
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15900c НДС
    • ООО "САПЛАЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13313,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15710
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Голубой барабан передачи изображений для HP Color LaserJet CP6015/ CM6030/ CM6040 CB385A
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      15710c НДС
    • ООО "КМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13220,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15600
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      15600c НДС
    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12994,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15334
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      15334c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12753,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15304
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      15304c НДС
    • ООО "БЕСТКОМ МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12771,18
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15070
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      15070c НДС
    • ООО "ТКПФ "БИЗНЕС ЛИНИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14880
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      14880c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12567,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14830
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14830c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12567,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14830
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14830c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12567,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14830
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14830c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12567,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14830
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14830c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12567,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14830
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14830c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12567,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14830
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14830c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12406,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14640
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      14640c НДС
    • ООО "ФР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12100,78
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14520,94
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14520,94c НДС
    • ООО "НИАЛКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12219,63
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14419,17
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Омская область, Томская область, Свердловская область, Курганская область, Пермский край, Республика Коми, Республика Башкортостан, Челябинская область, Новосибирская область, Алтайский край, Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
      Подробнее
      14419,17c НДС
    • ООО "ШИХОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12118,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14300
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      14300c НДС
    • ООО "ХОЛМИКС-ТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11909,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14291
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14291c НДС
    • ООО "ТИГРИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13320
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13320c НДС
    • ООО "ПРАЙМ КОННЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11055,08
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13045
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      13045c НДС
    • ООО "Икс-ком"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      14c НДС
    • ООО "КАРАТ-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МЦП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ПОЛОЗКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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