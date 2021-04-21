Каркас стойки для ресепшн в вестибюле спортивного блока ЛДСП 25ММ С0058093

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Каркас стойки для ресепшн в вестибюле спортивного блока ЛДСП 25ММ С0058093- Мебель для офисов и предприятий торговли