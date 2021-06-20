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    Главная / Торговый портал / Работы земляные; работы по расчистке территории / Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы от 30 до 60ГА
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы от 30 до 60ГА

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы от 30 до 60ГА- Работы земляные; работы по расчистке территории
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    Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы от 30 до 60ГА

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      Спецификация
      Землеустройство
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО ГК "ПОЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Землеустройство
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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