Разработка проекта освоения лесов для рекультивации 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы 3ГА
Работы земляные; работы по расчистке территории
от 210629,97₽
Выполнение работ по противопожарной опашке крановых узлов и участков МГ К-701
Работы земляные; работы по расчистке территории
от 2884,79₽
Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы свыше 60ГА
Работы земляные; работы по расчистке территории
Не указана
Выполнение землеустроительных работ участка
Работы земляные; работы по расчистке территории
Не указана
Выполнение землеустроительных работ (комплексное) земельного участка подлежащего рекультивации для оформления права собственности подготовка, согласование и утверждение проектной документации о лесном участке, материально-денежная оценка (при необходимости), сопровождение получения приказа Комитета лесов РК о предоставлении лесного участка в аренду и подписания договора аренды лесного участка, разработка проекта освоения лесов с получением положительного заключения в Комитете лесов РК, подготовка лесной декларации
Работы земляные; работы по расчистке территории
Не указана
Выполнение землеустроительных работ (комплексное) на землях лесного фонда необходимых для предоставления участков в аренду
Работы земляные; работы по расчистке территории
от 237000₽
Выполнение землеустроительных работ (комплексное) участка
Работы земляные; работы по расчистке территории
от 48000₽
Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы от 10 до 30ГА
Работы земляные; работы по расчистке территории
Не указана
Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы до 10ГА
Работы земляные; работы по расчистке территории
от 50000₽
Земляные работы Разработка грунта, засыпка траншей, пазух котлованов и ям механизированным способом
Работы земляные; работы по расчистке территории
от 708,33₽
Производство земляных работ
Работы земляные; работы по расчистке территории
Не указана
Механизированная разработка грунта Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
Работы земляные; работы по расчистке территории
Не указана