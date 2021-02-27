Бумага для плоттеров MEGA Engineer InkJet 132534 рулонная для широкоформатной печати 80г/м2 24"/610ммx45м 50,8ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для плоттеров MEGA Engineer InkJet 132534 рулонная для широкоформатной печати 80г/м2 24"/610ммx45м 50,8ММ- Бумага газетная в рулонах или листах