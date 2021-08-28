Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 4х1 с медными жилами,изоляцией, оболочкой и защитным шлангом (ПВХ пластиката) ,с пониженной пожаро опасностью,с низким дымо и газовыделением, бронированный, D13.6ММ ГОСТ 1508-78

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 4х1 с медными жилами,изоляцией, оболочкой и защитным шлангом (ПВХ пластиката) ,с пониженной пожаро опасностью,с низким дымо и газовыделением, бронированный, D13.6ММ ГОСТ 1508-78- Кабели контрольные