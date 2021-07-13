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    Главная / Торговый портал / Части светильников и осветительных устройств / Стартер тлеющего разряда Osram ST 111 4...65/80ВТ латунь 220-240В для трубчатых люминесцентных ламп
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стартер тлеющего разряда Osram ST 111 4...65/80ВТ латунь 220-240В для трубчатых люминесцентных ламп

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стартер тлеющего разряда Osram ST 111 4...65/80ВТ латунь 220-240В для трубчатых люминесцентных ламп- Части светильников и осветительных устройств
    12
    Стартер тлеющего разряда Osram ST 111 4...65/80ВТ латунь 220-240В для трубчатых люминесцентных ламп

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      6,57
      Спецификация
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      6,57
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
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    • ООО "СВЕТ ЭК"
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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