Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-FRLS 7х1.5 с медной жилой, изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом (ПВХ пластиката), пониженной пожарной опасности, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением, термическим барьером по токопроводящей жиле, бронированный стальными оцинкованными лентами ГОСТ 1508-78

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-FRLS 7х1.5 с медной жилой, изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом (ПВХ пластиката), пониженной пожарной опасности, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением, термическим барьером по токопроводящей жиле, бронированный стальными оцинкованными лентами ГОСТ 1508-78- Кабели контрольные