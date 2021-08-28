Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х1.5 с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дыма- и газовыделением, от -50 до +50С ГОСТ 1508-78

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х1.5 с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дыма- и газовыделением, от -50 до +50С ГОСТ 1508-78- Кабели контрольные