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Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х1.5 с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дыма- и газовыделением, от -50 до +50С ГОСТ 1508-78
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х1.5 с медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дыма- и газовыделением, от -50 до +50С ГОСТ 1508-78- Кабели контрольные
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