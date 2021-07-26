Печь в сборе HP CB458A CLJ CP6015/CM6030/CM6040/CM6049 (CB458A/RM1-3244/Q3931-69002/Q3931-67915/Q3931-67927/Q3931-67941)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь в сборе HP CB458A CLJ CP6015/CM6030/CM6040/CM6049 (CB458A/RM1-3244/Q3931-69002/Q3931-67915/Q3931-67927/Q3931-67941)- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства