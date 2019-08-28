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    Главная / Торговый портал / Изделия декоративные из дерева прочие / Подставка под системный блок А.СБ-1 ЛДСП венге чистый 280х450х300ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Подставка под системный блок А.СБ-1 ЛДСП венге чистый 280х450х300ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Подставка под системный блок А.СБ-1 ЛДСП венге чистый 280х450х300ММ- Изделия декоративные из дерева прочие
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    Подставка под системный блок А.СБ-1 ЛДСП венге чистый 280х450х300ММ

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    Цена
    от 1190
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ИНТЕРЬЕР-ОТЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1008,47
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1190
      Спецификация
      Производство мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1190c НДС

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