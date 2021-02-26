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    Главная / Торговый портал / Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки / Помпа механическая для розлива воды из бутыли
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Помпа механическая для розлива воды из бутыли

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Помпа механическая для розлива воды из бутыли- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
    74
    Помпа механическая для розлива воды из бутыли

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    Цена
    от 190
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    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      528,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      633,66
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      7
      Регионы поставки
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      633,66c НДС
    • ООО "КАНЦАЙЛЕНД"
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      Цена без НДС, руб.
      454,21
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      545,06
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      7
      Регионы поставки
      Подробнее
      545,06c НДС
    • ООО "ПОСТАВЩИК ЗДОРОВЬЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      350
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      350
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      350c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      158,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      190
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      AEL 040
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      190c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ЭСК"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "ФИРМА "КЛАСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
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      0
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    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
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      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "НЭРО КРИСТАЛЛ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
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      Минимальная партия
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      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
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    • ООО "КОМПАНИЯ "АКВА М"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
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      Минимальная партия
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    • ООО "КОМПАНИЯ "ВОДА"
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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