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    Главная / Торговый портал / Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей / Настил стальной профилированный С44 0.7х1047х7500 RAL 5005
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Настил стальной профилированный С44 0.7х1047х7500 RAL 5005

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Настил стальной профилированный С44 0.7х1047х7500 RAL 5005- Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
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    Настил стальной профилированный С44 0.7х1047х7500 RAL 5005

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    Цена
    от 901,52
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    Единица измерения:
    М&sup2;
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    Поставщики
    • ООО "ПРОМТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      764
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      901,52
      Спецификация
      Производство чугуна, стали и ферросплавов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      901,52c НДС

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