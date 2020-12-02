Ботинки кожаные с высокими берцами 319 Серия "Десма" 36 кожа юфтевая хромового дубления 20СМ ботинки с настроченным пыле и влагозащитным клапаном на шнурках ООО ВЛО Россия Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Не указана В корзину

Ботинки кожаные с завышенными берцами 313 Серия "Десма" 36 юфтевая кожа хромового дубления Имеют наружный клапан для защиты от искр и брызг расплавленного металла ООО ВЛО Россия Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Не указана В корзину

Ботинки кожаные с высоким берцем зимние черные натуральная кожа, натуральный мех Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви от 1173 ₽ В корзину

Ботинки кожаные летние Утка "Кордура" мод.У-16 р-р 40 Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Не указана В корзину

Ботинки кожаные 302. Серия "Десма" для нефтегазового комплекса, пищевой промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства, горнодобывающей химической промышленности, охранных структур и туризма 36 кожа юфтевая хромового дубления однослойная ПУ литьевой с настроченным пыле и влагозащитным клапаном на шнурках ООО ВЛО Россия Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Не указана В корзину

Ботинки кожаные 303. Серия "Десма" для нефтегазового комплекса, пищевой промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства, горнодобывающей химической промышленности, охранных структур и туризма 36 кожа юфтевая хромового дубления однослойная ПУ литьевой конструкция заготовки типа «конверт» ООО ВЛО Россия Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Не указана В корзину

Ботинки кожаные с высокими берцами 305 Серия "Десма" 36 юфтевая кожа хромового дубления ботинки с настроченным пыле и влагозащитным клапаном на шнурках ООО ВЛО Россия Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Не указана В корзину

Сапоги кожаные 217 Серия "Десма" кожа юфтевая хромового дубления с кожаным регулируемым голенищем 36 ООО "ВЛО" Россия Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Не указана В корзину

Ботинки кожаные на шерстяном меху зимние ГРЕЙДЕР черные Материал верха: кожа. Подошва: комбинированный полимер ПУ/ТПУ. ТР ТС 019/2011 Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви от 3627 ₽ В корзину

Сапоги кожаные 202 Серия "Десма" кожа юфтевая хромового дубления 36 ООО "ВЛО" Россия Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви Не указана В корзину

Ботинки кожаные утепленные с высоким берцем Роклендер Эконом черные вверх- натуральная водоотталкивающая кожа, подошва- полиуретан, МБС, КЩС, подкладка- гигроскопический материал Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви от 1380 ₽ В корзину