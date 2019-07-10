Сапоги ПВХ, с тканевой надставкой черные Тканевая надставка-манжета из нейлона на голенище, затягивающаяся шнурком, предотвращает попадание внутрь сапога воды, песка, мелких камней. ТУ 2590-001-51664612–2003

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги ПВХ, с тканевой надставкой черные Тканевая надставка-манжета из нейлона на голенище, затягивающаяся шнурком, предотвращает попадание внутрь сапога воды, песка, мелких камней. ТУ 2590-001-51664612–2003- Обувь повседневная с верхом из кожи