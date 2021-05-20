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    Главная / Торговый портал / Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки / Фен для волос G-teq 8719 1200ВТ настенный 2 режима скорости, режим холодного обдува ударопрочный пластик ABC 11х31х25СМ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фен для волос G-teq 8719 1200ВТ настенный 2 режима скорости, режим холодного обдува ударопрочный пластик ABC 11х31х25СМ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фен для волос G-teq 8719 1200ВТ настенный 2 режима скорости, режим холодного обдува ударопрочный пластик ABC 11х31х25СМ- Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
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    Фен для волос G-teq 8719 1200ВТ настенный 2 режима скорости, режим холодного обдува ударопрочный пластик ABC 11х31х25СМ

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    Цена
    от 1490
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1741,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2090
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      2090c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1262,71
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1490
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1490c НДС

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