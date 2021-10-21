Печь микроволновая Samsung ME81KRW-1 800ВТ 23Л механическое управление 288ММ эмаль белый 370х490х280ММ 11.5КГ Малайзия
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Торговая марка: Samsung
Подробные характеристики
Объем: 23 литр
Мощность микроволн: 800 вт
Тип управления: механическое
Внутреннее покрытие: биокерамическое
Гриль: Нет
Конвекция: Нет
Автоматическая разморозка: Нет
Автоприготовление: Нет
Автоматический разогрев: Нет
Блокировка от детей: Нет
Автоматическое поддержание температуры: Нет
Дисплей: Нет
Внутреннее освещение: Да
Встроенные часы: Нет
Наличие звукового сигнала: Да
Режим размораживания: Да
Открывание дверцы: кнопка
Диаметр поддона: 288
Цвет: белый
Размер: 370x490x280 мм
Вес: 11.5 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Малайзия