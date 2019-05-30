Проволока баббитовая Б-83 1,2-1,9ММ Область применения баббита Б83: Подшипники работающие при больших скоростях и средних нагрузках. Подшипники турбин, крейцкопфные, мотылевые и рамные подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребных валов. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Порошок металлический алюминий+цинк А-80-13
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 1458,8₽
Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии (ОПК) ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ"
Германий необработанный
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОСу 95-5 пруток 5-8ММ 7.3КГ/М3 5.5кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Порошок кобальтовый термохимический ООО "НПО "ЦЕНТРОТЕХ"
Порошки кобальтовые
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 проволока 5-8ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с канифолью Asahi ПОС-60 0.8ММ 0.25КГ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 3590₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1336940,06₽
Проволока баббитовая Б-88 2,0-4ММ Область применения баббита Б83: Подшипники работающие при больших скоростях и средних нагрузках. Подшипники турбин, крейцкопфные, мотылевые и рамные подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребных валов. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 Т2 2ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 трубчатый 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с канифолью REXANT 09-3363 проволока 1ММ 0.5КГ Sn60/Pb40/Flux 2.2%
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 411,6₽