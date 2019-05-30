Проволока баббитовая Б-83 1,2-1,9ММ Область применения баббита Б83: Подшипники работающие при больших скоростях и средних нагрузках. Подшипники турбин, крейцкопфные, мотылевые и рамные подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребных валов. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Порошок металлический алюминий+цинк А-80-13 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 1458,8 ₽ В корзину

Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии (ОПК) ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ" Германий необработанный Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОСу 95-5 пруток 5-8ММ 7.3КГ/М3 5.5кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Порошок кобальтовый термохимический ООО "НПО "ЦЕНТРОТЕХ" Порошки кобальтовые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 проволока 5-8ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью Asahi ПОС-60 0.8ММ 0.25КГ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 3590 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 пруток 8ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1336940,06 ₽ В корзину

Проволока баббитовая Б-88 2,0-4ММ Область применения баббита Б83: Подшипники работающие при больших скоростях и средних нагрузках. Подшипники турбин, крейцкопфные, мотылевые и рамные подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребных валов. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 Т2 2ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 трубчатый 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину