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    Главная / Торговый портал / Проволока, прутки, профили титановые / Проволока круглого сечения титановая 2 ВТ 1-00св 1.2ММ ГОСТ 27265-87
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока круглого сечения титановая 2 ВТ 1-00св 1.2ММ ГОСТ 27265-87

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока круглого сечения титановая 2 ВТ 1-00св 1.2ММ ГОСТ 27265-87- Проволока, прутки, профили титановые
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    Проволока круглого сечения титановая 2 ВТ 1-00св 1.2ММ ГОСТ 27265-87

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    Цена
    от 9200
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "УСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7796,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9200
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9200c НДС

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