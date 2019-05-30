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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами / Пульт ДУ выносной для источника питания ГОРН-К-50В/20А
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пульт ДУ выносной для источника питания ГОРН-К-50В/20А

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пульт ДУ выносной для источника питания ГОРН-К-50В/20А- Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами
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    Пульт ДУ выносной для источника питания ГОРН-К-50В/20А

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    Цена
    от 16390,2
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "Сервис Про"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13890
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16390,2
      Спецификация
      Производство спецодежды
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      16390,2c НДС

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