Кресло судовое штурманское натуральная кожа СКШ-2 поворотное, угол поворота 360 градусов, регулировка горизонтального движения вперед/назад 135 мм, регулировка по высоте в диапазоне от 0 до 145 мм, черного цвета

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло судовое штурманское натуральная кожа СКШ-2 поворотное, угол поворота 360 градусов, регулировка горизонтального движения вперед/назад 135 мм, регулировка по высоте в диапазоне от 0 до 145 мм, черного цвета- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом