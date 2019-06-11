Фотобарабан NV Print для Сanon Drum C-EXV14 для iR-2016 / iR-2016J / iR-2018 / iR-2020 / iR-2022 / iR-2025 / iR-2030 / iR-2318 / iR-2318L / iR-2320 / iR-2420 / iR-2422 26900 страниц

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан NV Print для Сanon Drum C-EXV14 для iR-2016 / iR-2016J / iR-2018 / iR-2020 / iR-2022 / iR-2025 / iR-2030 / iR-2318 / iR-2318L / iR-2320 / iR-2420 / iR-2422 26900 страниц- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства