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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями / Влагомаслоотделитель 100-3511010
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Влагомаслоотделитель 100-3511010

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Влагомаслоотделитель 100-3511010- Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
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    Влагомаслоотделитель 100-3511010

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 4054,28
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПЛУТОС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6912
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8294,4
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8294,4c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5902
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7082,4
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7082,4c НДС
    • ООО "ДТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5056
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6067,2
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6067,2c НДС
    • ООО "ТД РИАТ-ЗАПЧАСТЬ"
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      Цена без НДС, руб.
      4914,55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5897,46
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5897,46c НДС
    • ООО "ДЕТАЛИ МАШИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3417,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4100,82
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4100,82c НДС
    • ИП Ерёмина Н.П.
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      Цена без НДС, руб.
      3435,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4054,28
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4054,28c НДС

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