Ручка двери наружная левая УАЗ 3160-6105151
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 153₽
Двигатель ЗМЗ-523400 ПАЗ-3205 5234-1000400
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Не указана
Вкладыш коренной 236-1000102 Р1
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 3120₽
Двигатель дизельный 4-тактный 6-цилиндровый ЯМЗ-236НД-2 145.5КВТ/210ЛС 11.15Л 1900ООБ/МИН 882НМ Четра
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 812472₽
Ручка двери наруж перед. прав. 3163-00-6105150-00ZCM
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Не указана
Вкладыш шатунный ЗМЗ-511, 513, 523 Дайдо Металл Русь ВК-13-1000104-ДР1
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 518₽
Прокладка головки блока цилиндров 2231183802
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Не указана
Втулка КАМАЗ 4310-2403072
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 19,36₽
Прокладка поддона КАМАЗ 740.1009040
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 300₽
Прокладка головки блока цилиндров старого образца 238-1003210-В2
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Не указана
Вкладыш шатунный (комплект) коленчатого вала КАМАЗ состоит из 16-и полуколец (сплав стали с алюминием) 740.60Д-1000104Р01
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 2450₽
Двигатель после капитального ремонта ЗМЗ-5234 ПАЗ Номинальная мощность - 96 кВт (130 л.с.) при 3200 об/мин
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 105000₽