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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями / Влагомаслоотделитель с РДВ + подогрев РААЗ 25-3511110
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Влагомаслоотделитель с РДВ + подогрев РААЗ 25-3511110

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Влагомаслоотделитель с РДВ + подогрев РААЗ 25-3511110- Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
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    Влагомаслоотделитель с РДВ + подогрев РААЗ 25-3511110

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    Поставщики
    • ООО "АвтотехАльянс"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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