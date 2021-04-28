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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) Brother DCP-L2500DR
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) Brother DCP-L2500DR

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) Brother DCP-L2500DR- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    48
    Многофункциональное устройство (МФУ) Brother DCP-L2500DR

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    Цена
    от 12992
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      25000
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      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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    • ООО "ШКОЛЬНЫЙ ДОМ"
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      Ставка НДС, %
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      19116
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
      19100
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      19100
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      19100c НДС
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      20.0
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      Минимальная партия
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      18200c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
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      14816,66
      Ставка НДС, %
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17766,67
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "КВАДРО"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17540
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
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      17540c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      11010,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12992
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Характеристики Устройство — копир, принтер, сканер. Технология печати — лазерная. Нагрузка — 10000 стр. в месяц. Максимальный формат — А4. Автоматическая двухсторонняя печать — да. Скорость печати и копирования — 26 стр./мин. (ч/б А4). Разрешение сканера — 2400×600 dpi. Устройство автоподачи оригиналов для сканирования — нет. Емкость входного лотка — 250 листов. Емкость выходного лотка — 100 листов. Минимальная плотность бумаги — 60 г/м2. Максимальная плотность бумаги — 163 г/м2. Поддерживаемые типы нестандартной бумаги — глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленки, этикетки. Интерфейсы подключения — USB. Поддержка ОС — Linux, Mac OS, Windows. Телефонная трубка — нет. Комплект поставки — документация, кабель USB в комплект не входит, код для заказа: 1,8 м — 511270, 3 м — 512101, кабель питания, комплект картриджей, крышка копира. Количество картриджей в комплекте — 1 шт. Ширина — 40.9 см. Высота — 26.7 см. Глубина — 39.8 см. Вес — 9.7 кг. Производитель — Вьетнам Вес с упаковкой — 12,5 кг
      Минимальная партия
      1
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      12992c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      11010,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12992
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Характеристики Устройство — копир, принтер, сканер. Технология печати — лазерная. Нагрузка — 10000 стр. в месяц. Максимальный формат — А4. Автоматическая двухсторонняя печать — да. Скорость печати и копирования — 26 стр./мин. (ч/б А4). Разрешение сканера — 2400×600 dpi. Устройство автоподачи оригиналов для сканирования — нет. Емкость входного лотка — 250 листов. Емкость выходного лотка — 100 листов. Минимальная плотность бумаги — 60 г/м2. Максимальная плотность бумаги — 163 г/м2. Поддерживаемые типы нестандартной бумаги — глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленки, этикетки. Интерфейсы подключения — USB. Поддержка ОС — Linux, Mac OS, Windows. Телефонная трубка — нет. Комплект поставки — документация, кабель USB в комплект не входит, код для заказа: 1,8 м — 511270, 3 м — 512101, кабель питания, комплект картриджей, крышка копира. Количество картриджей в комплекте — 1 шт. Ширина — 40.9 см. Высота — 26.7 см. Глубина — 39.8 см. Вес — 9.7 кг. Производитель — Вьетнам Вес с упаковкой — 12,5 кг
      Минимальная партия
      1
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      12992c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      11010,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12992
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Характеристики Устройство — копир, принтер, сканер. Технология печати — лазерная. Нагрузка — 10000 стр. в месяц. Максимальный формат — А4. Автоматическая двухсторонняя печать — да. Скорость печати и копирования — 26 стр./мин. (ч/б А4). Разрешение сканера — 2400×600 dpi. Устройство автоподачи оригиналов для сканирования — нет. Емкость входного лотка — 250 листов. Емкость выходного лотка — 100 листов. Минимальная плотность бумаги — 60 г/м2. Максимальная плотность бумаги — 163 г/м2. Поддерживаемые типы нестандартной бумаги — глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленки, этикетки. Интерфейсы подключения — USB. Поддержка ОС — Linux, Mac OS, Windows. Телефонная трубка — нет. Комплект поставки — документация, кабель USB в комплект не входит, код для заказа: 1,8 м — 511270, 3 м — 512101, кабель питания, комплект картриджей, крышка копира. Количество картриджей в комплекте — 1 шт. Ширина — 40.9 см. Высота — 26.7 см. Глубина — 39.8 см. Вес — 9.7 кг. Производитель — Вьетнам Вес с упаковкой — 12,5 кг
      Минимальная партия
      1
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      12992c НДС
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
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      Цена без НДС, руб.
      11010,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12992
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Характеристики Устройство — копир, принтер, сканер. Технология печати — лазерная. Нагрузка — 10000 стр. в месяц. Максимальный формат — А4. Автоматическая двухсторонняя печать — да. Скорость печати и копирования — 26 стр./мин. (ч/б А4). Разрешение сканера — 2400×600 dpi. Устройство автоподачи оригиналов для сканирования — нет. Емкость входного лотка — 250 листов. Емкость выходного лотка — 100 листов. Минимальная плотность бумаги — 60 г/м2. Максимальная плотность бумаги — 163 г/м2. Поддерживаемые типы нестандартной бумаги — глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленки, этикетки. Интерфейсы подключения — USB. Поддержка ОС — Linux, Mac OS, Windows. Телефонная трубка — нет. Комплект поставки — документация, кабель USB в комплект не входит, код для заказа: 1,8 м — 511270, 3 м — 512101, кабель питания, комплект картриджей, крышка копира. Количество картриджей в комплекте — 1 шт. Ширина — 40.9 см. Высота — 26.7 см. Глубина — 39.8 см. Вес — 9.7 кг. Производитель — Вьетнам Вес с упаковкой — 12,5 кг
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      12992c НДС
    • ООО "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
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      Спецификация
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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    • ООО "САМСОН НН"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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