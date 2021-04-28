Характеристики

Характеристики Устройство — копир, принтер, сканер. Технология печати — лазерная. Нагрузка — 10000 стр. в месяц. Максимальный формат — А4. Автоматическая двухсторонняя печать — да. Скорость печати и копирования — 26 стр./мин. (ч/б А4). Разрешение сканера — 2400×600 dpi. Устройство автоподачи оригиналов для сканирования — нет. Емкость входного лотка — 250 листов. Емкость выходного лотка — 100 листов. Минимальная плотность бумаги — 60 г/м2. Максимальная плотность бумаги — 163 г/м2. Поддерживаемые типы нестандартной бумаги — глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленки, этикетки. Интерфейсы подключения — USB. Поддержка ОС — Linux, Mac OS, Windows. Телефонная трубка — нет. Комплект поставки — документация, кабель USB в комплект не входит, код для заказа: 1,8 м — 511270, 3 м — 512101, кабель питания, комплект картриджей, крышка копира. Количество картриджей в комплекте — 1 шт. Ширина — 40.9 см. Высота — 26.7 см. Глубина — 39.8 см. Вес — 9.7 кг. Производитель — Вьетнам Вес с упаковкой — 12,5 кг