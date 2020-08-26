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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага для копировально-множительной техники Ballet Premier А4 80Г/М² 0.106ММ 161ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для копировально-множительной техники Ballet Premier А4 80Г/М² 0.106ММ 161ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Ballet Premier А4 80Г/М² 0.106ММ 161ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017- Бумага для аппаратов и приборов
    41
    Бумага для копировально-множительной техники Ballet Premier А4 80Г/М² 0.106ММ 161ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 207
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    Единица измерения:
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      0
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      Цена с НДС, руб.
      296,07
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      PREMIER А4, 80 г/м2, 500 л., ColorLok, класс "А", Светогорск, белизна 99%, 161% (CIE)
      Минимальная партия
      1000
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      Цена без НДС, руб.
      244,06
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      288
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      Спецификация
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      265
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      0
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      215,03
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      258,04
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
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      258,04c НДС
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    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Б И К"
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      Цена без НДС, руб.
      214,10
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      256,92
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Бумага офисная Ballet Premier А4, 80 г/м2, 161% CIE 98% ISO,толщ.106мкм,непрозр.93%, 500лист/уп.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Томская область
      Подробнее
      256,92c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
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      Цена без НДС, руб.
      213
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      255,6
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      255,6c НДС
    • ООО "СТПК"
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      Цена без НДС, руб.
      211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Краснодарский край, Нижегородская область, Ставропольский край, Тюменская область, Ярославская область, Белгородская область, Новгородская область, Самарская область, Саратовская область, Красноярский край, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
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      250c НДС
    • ООО "ГЛОБЭКС"
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      Цена без НДС, руб.
      211,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      250c НДС
    • ООО "КАНЦЕРНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      191,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      225,9
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Бумага категории качества А, производится с использованием технологии ColorLok. Идеально подходит для печати в цвете на современном высокоскоростном оборудовании. Для важных и престижных документов. Пачка – 500 листов.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      225,9c НДС
    • ООО "АВТОНИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      183,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      216
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      216c НДС
    • ООО "ПРАГМАТИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      183
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      215,94
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
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      1000
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      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
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      215,94c НДС
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      181,31
      Ставка НДС, %
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      1000
      Регионы поставки
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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