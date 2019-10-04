Валенки на резиновой подошве привулканизированная горячим способом подошва предохраняет валенки от намокания шерсть, резина серый ТУ 17 РСФСР-0302312-002-90
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Характеристики
Резиновая подошва предохраняет валенки от намокания. Привулка-низированная горячим способом подошва. Материал: шерсть, рези-на. Цвет: серый.
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1050₽c НДС
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