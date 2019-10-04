Валенки на резиновой подошве привулканизированная горячим способом подошва предохраняет валенки от намокания шерсть, резина серый ТУ 17 РСФСР-0302312-002-90

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Валенки на резиновой подошве привулканизированная горячим способом подошва предохраняет валенки от намокания шерсть, резина серый ТУ 17 РСФСР-0302312-002-90- Обувь валяная