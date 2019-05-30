Баббит Б-83 Прв КР 4 ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 3000₽
Термостат жидкостный низкотемпературный ТЕРМОТЕСТ-100 со свидетельством о поверке, методикой поверки
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 227291,6₽
Аппарат Парнаса-Вагнера
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Виброплощадка СМЖ-539
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 40000₽
Криостат ТЕРМОТЕСТ-100
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 298404,01₽
Проволока баббитовая Б-16 2,0-4ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Проволока баббитовая Б-88 1,2-1,9ММ Область применения баббита Б83: Подшипники работающие при больших скоростях и средних нагрузках. Подшипники турбин, крейцкопфные, мотылевые и рамные подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребных валов. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Пруток наплавочный Стеллит Пр-ВЗК 4ММ ГОСТ 21449-75
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 7200₽
Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 70/30 3.2-4.8ММ 1/8-3/16 ТУ 1983-47819537-001-99 ЗТС 70303248
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Порошок металлический N3-00-02
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 4662,8₽
Порошок металлический медь C-01-01 ТУ 1793-002-40707672-2010
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 6480₽
Порошок металлический никелевый с добавлением цинка N7-00-14
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 5040₽