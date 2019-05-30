Скрепер колонный механический СК 178 Ду178ММ
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 57466₽
Скребок механический гидроуправляемый СГМ-168 для очистки внутренней поверхности обсадных колонн
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 196560₽
Скрепер гидравлический колонный СКГ-168 для очистки внутренней поверхности обсадной колонны Ду138ММх600ММ
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 238200₽
Станция управления и защиты к насосам ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" Россия
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Не указана
Конвейер ленточный для открытых горных работ наклонный АК01 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 270Т/Ч 1,5÷ 2 м/с 20 200ММ 8500КГ
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Не указана
Станция управления к насосам и защиты "Лоцман+" 40А
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 17718,8₽
Шкив тормозной механизма главного подъема 200ММ сталь 45 ГОСТ 1050-88 ТУ 3148-215-00165600-2001
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 14688₽
Шкив тормозной механизма передвижения моста 200ММ сталь 45 ГОСТ 1050-88 ТУ 3148-215-00165600-2001
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 14688₽
Шкив тормозной механизма вспомогательного подъема 200ММ сталь 45 ГОСТ 1050-88 ТУ 3148-215-00165600-2001
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 14688₽
Шкив тормозной грузоподъемный механизм 200ММ 138ММ
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 14688₽
Станция управления и защиты к насосам "Лоцман" L2-25 IP54 У2
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 16596₽
Скрепер механический СК- 168 для чистки обсадных труб 143-154х750
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 72003,6₽