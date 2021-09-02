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    Главная / Торговый портал / Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок / Стол сварщика ССН-01 1385х850х1470ММ материал рабочей поверхности чугунная решетка, с вентилятором, с вытяжным зонтом
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол сварщика ССН-01 1385х850х1470ММ материал рабочей поверхности чугунная решетка, с вентилятором, с вытяжным зонтом

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол сварщика ССН-01 1385х850х1470ММ материал рабочей поверхности чугунная решетка, с вентилятором, с вытяжным зонтом- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
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    Стол сварщика ССН-01 1385х850х1470ММ материал рабочей поверхности чугунная решетка, с вентилятором, с вытяжным зонтом

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    Цена
    от 107000
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    Поставщики
    • ООО "СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150280
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      177330,4
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      177330,4c НДС
    • ООО "ПРОКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150280
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      177330,4
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Габариты (ШхГхВ) 1385х850х1470 мм; размер рабочей поверхности 1020х500 мм; высота рабочей поверхности над уровнем пола 695 мм; материал рабочей поверхности чугунная решетка; максимальная равномерно распределенная нагрузка на рабочую поверхность 1200 кг; вытяжная система - с вытяжным зонтом; наличие вентилятора - с вентилятором; производительность вентилятора 1730 (+-50) м.куб./час; мощность электродвигателя вентиляитора 0,55 кВт; размер присоединительного фланца 180х180мм; максимальная высота зоны сварки над рабочей поверхностью 500мм; напряжение осветительной сети цепей управления 36 В; ток питающей сети 36 В; ток питающей сети 3х фаз, 50Гц, 380В; масса 212 кг
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      177330,4c НДС
    • ООО ТД "КОМПЛЕКСМЕТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      104583,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      125500
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      125500c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120000
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      120000c НДС
    • ООО "ЭНВИОГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      92200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      110640
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      110640c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      91666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      110000
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      110000c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      91000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      109200
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      109200c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      90000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      108000
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      108000c НДС
    • ООО "МАРИНТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      89166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      107000
      Спецификация
      Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      107000c НДС

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