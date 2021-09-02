Стол сварщика ССН-01 1385х850х1470ММ материал рабочей поверхности чугунная решетка, с вентилятором, с вытяжным зонтом

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол сварщика ССН-01 1385х850х1470ММ материал рабочей поверхности чугунная решетка, с вентилятором, с вытяжным зонтом- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок