Бумага для плоттеров MEGA Engineer А1+ 87406 рулонная для широкоформатной печати 80г/м2 620ммх175м

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для плоттеров MEGA Engineer А1+ 87406 рулонная для широкоформатной печати 80г/м2 620ммх175м- Бумага газетная в рулонах или листах