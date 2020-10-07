Сумка вид №1 материал нейлон 420D, размер 40х45х14.5СМ, цвет синий, стропа ширина 3СМ, длина ручек 60СМ, липучки на стропе для закрытия сумки, дополнительная прострочка крестом индивидуальный пошив, внутри сумки на дне картонная вставка зашитая в ткань

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сумка вид №1 материал нейлон 420D, размер 40х45х14.5СМ, цвет синий, стропа ширина 3СМ, длина ручек 60СМ, липучки на стропе для закрытия сумки, дополнительная прострочка крестом индивидуальный пошив, внутри сумки на дне картонная вставка зашитая в ткань- Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона