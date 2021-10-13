Сапоги защитные комбинированные с верхом из кожи в комбинации с текстильным материалом на двухслойной (ПУ/ТПУ) подошве для защиты от химических факторов: от нефти и нефтипродуктов, от пониженных температур для эксплуатации во II и III климатических поясах

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные комбинированные с верхом из кожи в комбинации с текстильным материалом на двухслойной (ПУ/ТПУ) подошве для защиты от химических факторов: от нефти и нефтипродуктов, от пониженных температур для эксплуатации во II и III климатических поясах- Обувь различная специальная