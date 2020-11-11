Сапоги защитные утепленные кожаные для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий с защитным поликарбонатным подноском для эксплуатации в 3-м 4-м особом климатических поясах

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные утепленные кожаные для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий с защитным поликарбонатным подноском для эксплуатации в 3-м 4-м особом климатических поясах- Обувь различная специальная