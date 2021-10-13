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    Главная / Торговый портал / Обувь различная специальная / Сапоги защитные кожанные мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий с металлическим подноском и литьевой подошвой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сапоги защитные кожанные мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий с металлическим подноском и литьевой подошвой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные кожанные мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий с металлическим подноском и литьевой подошвой- Обувь различная специальная
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    Сапоги защитные кожанные мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий с металлическим подноском и литьевой подошвой

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      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "СИРИУС"
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "АСТРОН"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "КОМПАНИЯ "ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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