Сапоги защитные комбинированные для защиты от общих производственных загрязнений и пониженных температур с жесткими подносками с вкладными утепленными чулками для эксплуатации в 3-м 4-м особом климатических поясах

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные комбинированные для защиты от общих производственных загрязнений и пониженных температур с жесткими подносками с вкладными утепленными чулками для эксплуатации в 3-м 4-м особом климатических поясах- Обувь различная специальная