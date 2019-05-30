Мельница шаровая и стержневая с решёткой 1870 1870 7059мм 17т/ч 12044х4177х3148мм 46,6т 315кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия Дробилки прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Запасная часть Шарик клапана для Сепарараторов Gea Westfalia BUNA 01-1080-52 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Устройство загрузочное труб-сушилок УЗТ2-9К ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для равномерной подачи сырого угля в трубы-сушилки 150Т/Ч 30ПРОЦ 9950КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Уплотнение (Gasket) part № 0007-1987-750, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Грохот специальный инерционный типа ГИСЛ42К 7500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Бетоносмеситель интенсивного действия СМ 1500-01 75000ВТ 750ЛИТР(ДМ³) 2700х1720х2600ММ Смеситель с наклонным резервуаром и вертикально расположенным валом завихрителя ПАО "Тяжстанкогидропресс" Бетоносмесители и растворосмесители Не указана В корзину

Машина проборазделочная пробоотбиратель маятниковый ПММ-16Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1400КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Кольцо уплотнительное 508620 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Комплект ремонтный к сепаратору Alfa Laval SU 845 56491701 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Амперметр для сепаратора Alfa Laval 5350000601 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Демистр абсорбера 2286ММ 12Х18Н10Т (AiSi312) для сепарации уносимой жидкости из потока газа в производстве концентрата карбамидо-формальдегидного Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину