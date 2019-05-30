Мельница шаровая и стержневая с решёткой 1870 1870 7059мм 17т/ч 12044х4177х3148мм 46,6т 315кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия
Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Запасная часть Шарик клапана для Сепарараторов Gea Westfalia BUNA 01-1080-52
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Устройство загрузочное труб-сушилок УЗТ2-9К ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для равномерной подачи сырого угля в трубы-сушилки 150Т/Ч 30ПРОЦ 9950КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Уплотнение (Gasket) part № 0007-1987-750, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Грохот специальный инерционный типа ГИСЛ42К 7500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Бетоносмеситель интенсивного действия СМ 1500-01 75000ВТ 750ЛИТР(ДМ³) 2700х1720х2600ММ Смеситель с наклонным резервуаром и вертикально расположенным валом завихрителя ПАО "Тяжстанкогидропресс"
Бетоносмесители и растворосмесители
Не указана
Машина проборазделочная пробоотбиратель маятниковый ПММ-16Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1400КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Кольцо уплотнительное 508620 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Комплект ремонтный к сепаратору Alfa Laval SU 845 56491701
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Амперметр для сепаратора Alfa Laval 5350000601
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Демистр абсорбера 2286ММ 12Х18Н10Т (AiSi312) для сепарации уносимой жидкости из потока газа в производстве концентрата карбамидо-формальдегидного
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Бетоносмеситель Лебедянь СБР-190 1000ВТ 190Л 220В 1200х740х1380ММ 95452
Бетоносмесители и растворосмесители
от 40800₽