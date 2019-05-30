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    Главная / Торговый портал / Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ / Запчасть Плита распорная 3442.00.003.0
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запчасть Плита распорная 3442.00.003.0

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запчасть Плита распорная 3442.00.003.0- Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
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    Запчасть Плита распорная 3442.00.003.0

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    Цена
    от 33800
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • АО "ГОРНЫЕ МАШИНЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28644,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      33800
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33800c НДС

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