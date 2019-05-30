Грохот специальный инерционный тяжелого типа ГИТ-41 6300КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Грохот вибрационный инерционный ГЛИ 62ВЧ16 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-12х65 6500ММ 18 град длина - 8400мм ширина - 1700мм высота - 3000мм 5700КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Миксер Etatron AF 60СМ 0.18КВТ В ОБ/МИН PP/AISI 316 3 фазы, диаметр винта 90ММ
Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 36225₽
Запасная часть Опора осевая 56258602 для сепаратора Alfa Laval
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 3162,49₽
Мельница шаровая и стержневая с решёткой 1870 1870 7059мм 17т/ч 12044х4177х3148мм 46,6т 315кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия
Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Классификатор с непогруженной спиралью 2КСН-24 9200ММ 18 град длина - 12900мм, ширина - 5700мм, высота - 4500мм 39000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-20х84 8400ММ 18 град длина - 11500мм, ширина - 2700мм, высота - 4500мм 16000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Бетоносмеситель Лебедянь СБР-220-01 750ВТ 220В 1520х900х1360ММ
Бетоносмесители и растворосмесители
Не указана
Гровер 513004 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Комплект сервисный S845 для сепаратора Alfa Laval
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Анализатор ситовой А 20 на базе вибропривода ВП 30Т 220В сита 6ШТ D200ММ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана