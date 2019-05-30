Грохот специальный инерционный тяжелого типа ГИТ-41 6300КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Грохот вибрационный инерционный ГЛИ 62ВЧ16 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-12х65 6500ММ 18 град длина - 8400мм ширина - 1700мм высота - 3000мм 5700КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Миксер Etatron AF 60СМ 0.18КВТ В ОБ/МИН PP/AISI 316 3 фазы, диаметр винта 90ММ Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 36225 ₽ В корзину

Запасная часть Опора осевая 56258602 для сепаратора Alfa Laval Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 3162,49 ₽ В корзину

Мельница шаровая и стержневая с решёткой 1870 1870 7059мм 17т/ч 12044х4177х3148мм 46,6т 315кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия Дробилки прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 2КСН-24 9200ММ 18 град длина - 12900мм, ширина - 5700мм, высота - 4500мм 39000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-20х84 8400ММ 18 град длина - 11500мм, ширина - 2700мм, высота - 4500мм 16000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Бетоносмеситель Лебедянь СБР-220-01 750ВТ 220В 1520х900х1360ММ Бетоносмесители и растворосмесители Не указана В корзину

Гровер 513004 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Комплект сервисный S845 для сепаратора Alfa Laval Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину