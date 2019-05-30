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    Главная / Торговый портал / Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ / Запчасть Укрытие от грохота ГИТ 42-М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запчасть Укрытие от грохота ГИТ 42-М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запчасть Укрытие от грохота ГИТ 42-М- Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
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    Запчасть Укрытие от грохота ГИТ 42-М

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    Цена
    от 218000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • АО "ГОРНЫЕ МАШИНЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      184745,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      218000
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      218000c НДС

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